В Винницкой обл. сократилась реализация масличных культур

В январе-апреле 2010 года реализация масличных культур сельхозпредприятиями Винницкой области сократилась на 16% или 6,697 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2009 года - до 34,9 тыс. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в сообщении главного управления статистики в Винницкой области.

В частности, за отчетный период сельхозпредприятия реализовали 24,5 тыс. тонн семян подсолнечника, что на 23,5% меньше чем за аналогичный период 2009 года; сои на 6,4% – до 6,9 тыс. тонн, в то же время увеличили реализацию рапса на 34,3% – до 2,9 тыс. тонн.

В январе-апреле цена семян подсолнечника, которые реализуются сельхозпредприятиями области, возросла на 59% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года - до 2,534 тыс. грн. за 1 тонну; цена реализации сои возросла на 14,9% - до 2,842 тыс. грн. и цена реализации рапса – на 40% - до 2,576 тыс. тонн.