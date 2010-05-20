В Винницкой обл. производство жирных сыров сократилось

Молокоперерабатывающие предприятия Винницкой области в январе-апреле 2010 года произвели 2,767 тыс. тонн жирных сыров, что на 47,16%, или 2,767 тыс. тонн, меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой облгосадминистрации Валерий КОРОВИЙ.

По его словам, причиной спада производства жирных сыров стало резкое подорожание закупочных цен на молоко.

В частности, в апреле т.г. по сравнению с апрелем 2009 года производство жирных сыров в области сократилось на 45,5%, или 0,704 тыс. тонн, а по сравнению с мартом 2010 года – увеличилось на 30,7%, или 0,198 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями молочной продукции в Винницкой области являются Тульчинский маслосырзавод, Литинский молочный завод и Винницкий городской молочный завод. В целом производством жирных сыров в Винницкой области занимаются 9 предприятий. На их долю приходится около 15% общеукраинского объема производства молочной продукции.