Винницкая кондфабрика увеличит УФ в 2,4 раза

Винницкая кондитерская фабрика (входит в структуру корпорации Roshen) увеличит уставный фонд более чем в 2,4 раза или на 120 млн. грн. - до 204,276 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, переданном агентству УНИАН.

Кондфабрика планирует выпустить дополнительно 480 млн. простых именных акций в документарной форме номинальной стоимостью 0,25 грн. каждая. Способ размещения акций – закрытый.

Решение об увеличении УФ предприятия будет рассмотрено 14 июля на внеочередном собрании акционеров.

Справка УНИАН. Винницкая кондитерская фабрика входит в состав Кондитерской корпорации „Roshen” и является одним из пяти крупнейших кондитерских предприятий Украины. Основана в 1929 году на базе пивоваренного завода Вахневского. Фабрика выпускает более 100 наименований кондитерских изделий общим объемом около 50 тыс. тонн в год.

Винницкая кондитерская фабрика в 2009 году увеличила прибыль в 16 раз или на 4,618 млн. грн., по сравнению с 2008 годом, – до 4,925 млн. грн. Чистый доход увеличился на 47,4% или на 98,143 млн. грн., по сравнению с 2008 годом, – до 305,255 млн. грн.