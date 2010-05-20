"Интер Фуд" предоставил заем 13,8 млн. грн.

ООО "Интер Фуд" предоставило "Вапнярскому молокозаводу" 13,8 млн. грн. займа.

Об этом сказано в сообщении предприятия, переданном агентству УНИАН.

Сообщается, что ссуда предоставлена на беспроцентной основе сроком на 34 месяца – до марта 2013 года.

Целью предоставления ссуды является погашение задолженности по кредиту перед ПАТ "Кредитпромбанк" по кредитному договору.

Как сообщал УНИАН, Вапнярский молокозавод 2009 год завершил с убытками 1,746 млн. грн. против 2,721 млн. грн. прибыли в 2008 году. Чистый доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) сократился на 26,44% или на 25,212 млн. грн., по сравнению с 2008 годом, – до 70,139 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Вапнярский молокозавод" (с. Вапнярка Томашпольского р-на Винницкой обл.) было создан в 1926 году.

Завод занимается переработкой молока и производством твердых сыров, сливочной и кисломолочной продукции.

24,43% акций завода владеет София ВОЙТОВИЧ (член наблюдательного совета), 24,35% - Тарас ВОЙТОВИЧ (глава ревизионной комиссии), 24,02% - Станислав ВОЙТОВИЧ (председатель наблюдательного совета) и 23,02% - Наталия ВОЙТОВИЧ.

«Интер Фуд» является подразделением торгово-производственного холдинга «Терра Фуд», которое занимается оптовой торговлей и экспортом молочной продукции, производимой предприятиями холдинга.