«Крымский Винный Дом» увеличил продажи вин ТМ «Oreanda»

ДП «Крымский Винный Дом», крупный производитель винодельческой продукции, в первом квартале т.г. увеличил продажи вин ТМ «Oreanda» на 27% - до 844 тыс. литров. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

При этом в компании сообщили, что рост продаж виноградных вин на украинском рынке в первом квартале т.г. составил 2,3%.

Справка УНИАН. ДП «Крымский Винный Дом» производит винодельческую продукцию ТМ «Oreanda». Предприятие владеет 1,4 тыс. га собственных виноградников.

С 2007 года ДП "Крымский винный дом" входит в холдинг, который объединяет ЛВЗ "Хортиця", ЗАО "Одесский коньячный завод", ООО "ТД "Мегаполис" и ООО "ТД "Мегаполис" (РФ).

По итогам 2009 года ДП «Крымский винный дом» реализовало 8,1 млн. литров вина, что на 14% превышает показатель 2008 года, продажи игристых вин Oreanda выросли на 22% – до 1,48 млн. л.