В Винницкой обл. сократилась реализация зерновых и зернобобовых

В январе-апреле 2010 года реализация зерновых и зернобобовых культур сельхозпредприятиями Винницкой области сократилась на 57,4%, или 294,5 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года - до 218,6 тыс. тонн.

Об этом сказано в сообщении Главного управления статистики в Винницкой области, переданном агентству УНИАН.

В том числе, за отчетный период сельхозпредприятия реализовали 108,3 тыс. тонн пшеницы, что на 62% меньше, чем за аналогичный период 2009 года; ячменя – на 16,7% меньше (51,1 тыс. тонн); кукурузы – на 73,1% меньше (40,4 тыс. тонн). В то же время, выросла реализация ржи почти на 77,3% – до 8,8 тыс. тонн.

В январе-апреле т.г. цена зерновых и зернобобовых культур, которые реализуются сельхозпредприятиями области, возросла на 35,2%, или на 248,6 грн., по сравнению с аналогичным периодом 2009 года - до 954,8 грн. за 1 тонну. Цена реализации пшеницы возросла на 32,2% - до 946,5 грн.; ржи – на 13,5% - до 655,8 грн. за 1 тонну; ячменя – на 6,2% – до 776,2 грн. за 1 тонну и цена реализации кукурузы возросла на 72,6% – до 1125,4 грн. за 1 тонну.