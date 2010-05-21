В Днепропетровской обл. производство мяса выросло

В Днепропетровской области за 4 месяца 2010 г. производство мяса (реализация скота и птицы за убой в живом весе) выросло относительно аналогичного периода 2009 г. на 5,2%, производство молока сократилось на 5%.

Об этом говорится в сообщении Главного управления статистики в области, переданном УНИАН.

Во всех категориях хозяйств региона произведено 82,5 тыс. тонн мяса, из них 15% - в частных хозяйствах населения. Производство молока составило 79,7 тыс. тонн. 80% молока произведено в частных хозяйствах населения.

За указанный период в регионе производство яиц всех видов птицы увеличилось относительно 4 месяцев 2009 г. на 3% - до 309,9 млн. штук.

14% яиц произведено в частных хозяйствах населения региона.

За январь-апрель т.г. объем производства продукции животноводства в Днепропетровской области вырос по сравнению с январем-апрелем 2009 г. на 5,9%. В структуре общего объема реализация сельхозпродукции животноводства составила 58,7%.