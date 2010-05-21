Минагрополитики разработало проект закона о сельском туризме

Министерство аграрной политики Украины разработало проект закона Украины “О сельском аграрном туризме”.

Текст документа опубликован на сайте министерства.

Документом определены общие правовые, организационные, социально-экономические принципы сельского аграрного туризма.

Отмечается, что агротуристическая деятельность не относится к предпринимательской при условии, что количество койко-мест в сельской усадьбе, которые предлагаются для временного размещения туристов, не превышает девяти. Субъекты хозяйствования, которые предоставляют услуги в сфере сельского аграрного туризма, могут регистрироваться как субъекты предпринимательской деятельности.

Государственная поддержка субъектов агротуристической деятельности осуществляется в соответствии с общегосударственными и региональными программами развития сельского аграрного туризма.

Предусматривается, что в случае принятия законопроект вступает в силу с 1 января в 2011 г.

В пояснительной записке говорится, что в условиях рыночной экономики важным является сохранение трудового потенциала в сельской местности. Однако по данным Госкомстата, продолжают сохраняться негативные тенденции к уменьшения численности занятого сельского населения. Так, в 2007 году эта численность составляла 6,595 млн. человек, в 2008 году – 6,555 млн. человек, в 2009 году – 6,506 млн. человек. Сельскохозяйственное производство, которое является основным видом деятельности личных крестьянских, фермерских хозяйств, зависит от природно-климатических условий, характеризуется нестабильностью цен на продукцию и доходов, что влияет на его инвестиционную привлекательность.

Вместе с тем, ведение агротуристической деятельности дополнительно к основной сельскохозяйственной дает возможность личным крестьянским, фермерским хозяйствам расширить сферу применения труда в сельской местности, получать стабильный доход, что, в свою очередь, способствует повышению уровня жизни сельского населения.

В Украине насчитывается около 1000 сел, которые на протяжении года принимают туристов, в том числи из-за рубежа. Вместе с тем нуждаются в законодательном обеспечении вопросы определения общих правовых, организационных, социально-экономических принципов, связанных с осуществлением агротуристической деятельности личных крестьянских и фермерских хозяйств в сфере сельского аграрного туризма, привлечения сельскохозяйственных кооперативов к этому виду деятельности.

По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит повысить эффективность государственной политики относительно социально-экономического развития сельских территорий, будет способствовать диверсификации занятости граждан, которые проживают в сельской местности и повышению уровня их доходов.