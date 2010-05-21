Производство молока в Крыму уменьшилось

В Крыму в январе-апреле 2010 г. хозяйства всех категорий произвели 93,4 тыс. тонн молока, что на 3,5% меньше, чем в январе-апреле 2009 г.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в сельскохозяйственных предприятиях объемы производства молока уменьшились на 8,5% до 10,8 тыс. тонн, в хозяйствах населения - на 2,8% до 82,6 тыс. тонн. Доля хозяйств населения в общем производстве молока составила 88,4% (январь-апрель 2009 г. - 87,8%).

За 4 месяца 2010 г. в Крыму промышленное производство молока жидкого обработанного составило 2 759 тонн (91,2% к январю-апрелю 2009 г.), масла сливочного - 218 тонн (87,2%), жирных сыров - 283 тонн (70,9%). Кроме того, в январе-апреле в Крыму производство свежего неферментированного и кисломолочного творога уменьшилось на 29,2% и составило 347 тонн, кисломолочных продуктов - на 40,4% до 1 805 тонн.

Как сообщал УНИАН, в Крыму в январе-марте 2010 г. хозяйства всех категорий произвели 62,6 тыс. тонн молока, или на 3,1% меньше, чем в январе-марте 2009 г.