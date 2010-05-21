МинАП разработало порядок использования средств стабфонда

Министерство аграрной политики Украины разработало порядок использования в 2010 году средств Стабилизационного фонда, которые направляются на частичную компенсацию стоимости сложной сельскохозяйственной техники отечественного производства.

Соответствующий проект постановления Кабинета Министров обнародован на сайте Минагрополитики.

Согласно проекту постановления, частичная компенсация устанавливается в размере 30% от стоимости техники без учета НДС согласно перечню Межведомственного экспертного совета по вопросам определения приоритетов в производстве новой техники и оборудования для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Для проведения компенсации стоимости техники Министерство аграрной политики образует комиссию по вопросам распределения этих средств.

Проект постановления определяет механизм использования средств, условия проведения конкурса, перечень необходимых документов, которые должны предоставить сельскохозяйственные товаропроизводители для получения права на частичную компенсацию стоимости техники, а также основные критерии определения победителей.

Согласно проекту постановления, компенсация не выплачивается сельскохозяйственным товаропроизводителям, которые признаны банкротами, против которых возбуждено дело о банкротстве, которые имеют задолженность сроком более полугода по уплате налогов и сборов в государственные, местные бюджеты и Пенсионный фонд и пр.

В пояснительной записке отмечается, что уровень обеспечения технологической потребности в основных технических средствах сельскохозяйственных предприятий не превышает 65%. «Постоянно растущий диспаритет цен на энергоносители и промышленную продукцию к стоимости сельхозпродукции привел к существенному снижению платежеспособности сельхозтоваропроизводителей. Покупательная способность аграриев не превышает 3-5 млрд. грн., что покрывает технологическую потребность в обновлении парка машин лишь на 10-15%», – сказано в пояснительной записке. Поэтому целью соответствующего проекта постановление является поддержка отечественных сельхозтоваропроизводителей.

По мнению авторов проекта, полное использование расходов госбюджета на частичную компенсацию стоимости техники отечественного производства в размере 150 млн. грн. даст возможность предприятиям агропромышленного комплекса обновить машинно-тракторный парк машинами и оборудованием на сумму около 500 млн. грн. В то же время, отмечают они, ежегодная технологическая потребность в технических средствах для переоснащения АПК составляет 30 млрд. грн.