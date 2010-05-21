Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО позитивно оценивает повышение акцизов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня заявил журналистам в Киеве.

“Когда мы считали повышение акцизов, то учитывали, что они не должны быть выше, чем в России и Белоруссии – странах, из которых шла бы контрабанда, если бы мы повысили акцизы. У меня вопрос, почему на алкоголь, табак мы не можем повысить акцизы до их уровня? На водке всегда строился бюджет”, - отметил он.

С.ТИГИПКО также сообщил, что повышение акцизов на воду не является значительным и государство должно получать средства от использования природной среды. Кроме того, он отметил, что в правительстве был изучен вопрос повышения акцизов на топливо.

“Мы посмотрели, какая добавленная стоимость в России и Белоруссии у трейдеров, которые продают бензин. У нас она самая большая. Розничные продавцы бензина в Украине зарабатывают больше всех. Мы сказали: уважаемые, можно немного поделиться с государством”, - сказал С.ТИГИПКО.

При этом он отметил, что дефицит бюджета у нас был на уровне 9,2%, сейчас он на уровне 5,3%. “Как государству выйти на сбалансированный бюджет? Если мы не сбалансируем бюджет, то можно ожидать системных проблем”, - сказал вице-премьер.

Он также подчеркнул, что государство не повышает налоги на необходимые продукты.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины (о налогообложении)».

Законом повышается акциз на бензин до 132 евро за 1000 кг.

Кроме того, данным законом отменено НДС при импорте природного газа.

Также законом повышены акцизные ставки на табак и спиртные напитки. Кроме того, повышен сбор за специальное водопользование в части использования поверхностных и подземных вод, которые входят в состав напитков. В частности, предусматривается, что такой сбор для поверхностных вод будет 21 грн. 60 коп. за один кубометр и подземных вод – 25 грн. 20 коп.

Кроме того, предусмотрено, что нормы закона должны реализовываться «без повышения розничных цен на товары и услуги».

Новые акцизы вступят в силу с 00:00 следующего дня после его публикации в официальном издании парламента газете «Голос Украины». До этого закон должен подписать Президент Украины.