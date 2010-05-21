МинАП предлагает поддержать виноградарство и садоводство

Министерство аграрной политики Украины инициирует внесение изменений в порядок распределения средств на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства. Соответствующий проект постановления Кабмина «О внесении изменений в Порядок взимания сбора и использования средств на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства» опубликован на сайте министерства.

Согласно документу, средства, которые поступили в специальный фонд госбюджета от сбора, направляются: 85% - на бюджетную программу ”Закладка и надзор за молодыми садами, виноградниками и ягодниками“, из них на развитие виноградарства – 60% и садоводства – 40%; и 15% - на бюджетную программу ”Государственная поддержка развития хмелеводства“.

При этом, 1% бюджетных средств направляется на финансирование затрат отраслевых научных учреждений.

До 25% бюджетных средств может направляться на компенсацию затрат, связанных со строительством холодильников с регулируемой газовой средой, до 7% может направляться на финансирование строительства завода по производству экологически чистого детского питания на основе винограда, плодово-ягодного и овощного сырья.