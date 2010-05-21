«Мироновский хлебопродукт» начал строительство Винницкой птицефабрики

«Мироновский хлебопродукт», агропромышленная компания Украины, начала строительства первых двух очередей Винницкой птицефабрики.

Как сообщила УНИАН пресс-служба компании, церемония заложения первого камня состоялась сегодня около города Ладыжин (Винницкая обл.).

Ожидается, что первая очередь будет запущена в эксплуатацию в 2013 году, а на полную мощность первые две очереди будут функционировать в 2015 г. Третья и четвертая очереди опциональны. Решение о продолжении строительства будет зависеть от спроса и цен на то время.

«Начало строительства Винницкой птицефабрики – это новый этап в развитии МХП. Наш план заключается в том, чтобы комплекс, состоящий из собственного комбикормового завода, элеваторов, инкубатора, площадок выращивания и перерабатывающего завода, позволил нам увеличить объемы производства, усилил нашу позицию на внутреннем рынке и, возможно, открыл новые экспортные возможности», - заявил председатель правления «Мироновского хлебопродукта» Юрий КОСЮК.

Если будут закончены все четыре линии, новое предприятие приблизительно в два раза превысит объемы Мироновской птицефабрики, каждая линия которой производит около 100 тыс. тонн куриного мяса в год. Отмечается, что в результате расширения МХП добьется экономии от масштаба, уменьшив затраты производства на единицу продукции. МХП также рассматривает возможность в долгосрочной перспективе экспортировать продукцию в страны ЕС, на что рассчитывает получить соответствующее разрешение.

Справка УНИАН. "Мироновский хлебопродукт" - одна из ведущих агропромышленных компаний Украины. Основной деятельностью группы, основанной в 1998 году, является разведение птицы, производство и продажа продуктов из мяса курицы (ТМ «Наша Ряба»).

Также компания занимается растениеводством, производством говядины, фуа-гра, колбасных изделий и копченостей, фруктов.

Акции компании котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.