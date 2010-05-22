Завтра в Украине ожидаются грозовые дожди
13:49, 22 мая 2010Агро
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Днем до 23° тепла
Днем в Украине кратковременные грозовые дожди, в отдельных районах шквалы ветра 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре. Температура ночью 8-13°, днем 18-23°, в Карпатах ночью и днем 4-9° тепла.
В Киевской области в воскресенье ночью без осадков, днем кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 18-23°. В Киеве температура ночью 10-12°, днем 20-22°.
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