Поголовье КРС в Крыму сократилось на 3%

В Крыму поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств, по состоянию на 1 мая т.г., насчитывало 197,5 тыс. голов, что на 3,1% меньше по сравнению с 1 мая 2009 г. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в том числе поголовье коров уменьшилось на 3,1% и составило 88,4 тыс. голов.

В сельскохозяйственных предприятиях общая численность крупного рогатого скота уменьшилась на 24,0%, коров стало меньше на 4,4%. В хозяйствах населения поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 2,6%, коров - уменьшилось на 2,9%.

Общая численность поголовья свиней в Крыму на 1 мая т.г. составила 194,1 тыс. голов, что на 11,9% больше, чем на начало мая 2009 г. В сельскохозяйственных предприятиях поголовье свиней увеличилось на 13,6%, а в хозяйствах населения - на 10,3%.

Численность поголовья овец и коз в целом увеличилась на 13,4% - до 440,5 тыс. голов. В сельскохозяйственных предприятиях поголовье овец и коз сократилось на 3,9%, в хозяйствах населения - увеличилось на 16,5%.

Общее поголовье птицы (11429,9 тыс. голов) в Крыму, по сравнении с 1 мая 2009 г., возросло на 4,0%, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях - на 4,5%, а в хозяйствах населения - на 3,3%.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 апреля 2010 г. в Крыму поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств насчитывало 196,0 тыс. голов, что на 2,7% меньше по сравнению с 1 апреля 2009 г.