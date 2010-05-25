В АРК объем реализации зерновых сократился на 48%

В январе-апреле 2010 г. сельскохозяйственными предприятиями Крыма (кроме малых) реализовано по всем направлениям 65,1 тыс. тонн зерновых культур, что на 60,0 тыс. тонн (на 48,0%) меньше по сравнению с январем-апрелем прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в том числе объем реализации пшеницы составил 27,9 тыс. тонн (на 68,8% меньше), ячменя - 25,3 тыс. тонн (на 13,3% больше), кукурузы - 141 тонну (на 88,3% меньше).

Средняя цена реализации зерновых культур сельхозпредприятиями в январе-апреле 2010 г. сложилась на уровне 1148,1 грн. за тонну, что на 16,1% больше, чем в январе-апреле 2009 г., и на 4,6% меньше, чем в январе-марте 2010 г.

Средняя цена зерновых культур, которую предлагали при закупке хранящие и перерабатывающие предприятия, в январе-апреле 2010 г. составила 1106,7 грн. за тонну, из них на пшеницу - 1073,2 грн. за тонну (в январе-апреле 2009 г., соответственно, 1128,4 грн. и 923,8 грн. за тонну).

Как сообщал УНИАН, в январе-марте 2010 г. сельскохозяйственными предприятиями Крыма (кроме малых) реализовано по всем направлениям 46,9 тыс. тонн зерновых культур, или 48,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.