В Черкасской области вылов рыбы сократился на 49%

Рыбохозяйственными предприятиями Черкасской области в январе-апреле 2010 года выловлено 272 т рыбы, что на 49% меньше против соответствующего периода прошлого года, в том числе, предприятиями и хозяйствами "Укррыбхоза" выловлено 123 тонны рыбы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Наибольший улов рыбы осуществлялся рыбохозяйственными предприятиями города Черкассы (72% общего объема), Чернобаевского и Жашковского районов – по 8%.