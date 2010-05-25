Национальный союз зернопроизводителей России просит помощи у государства

В Правительство России уже направленно письменное предложение о выделении около 10 миллиардов рублей для экспортного субсидирования хозяйств, выращивающих зерно, сообщает Зерно Он-Лайн.

Национальный союз зернопроизводителей (НСЗ) намерен добиться более серьезной поддержки от правительства страны отечественным аграриям. Так, уже направлено в Правительство и Минфин предложение по субсидированию экспорта зерна. В документе предлагается выделить порядка 10 млрд руб на экспортные субсидии непосредственно хозяйствам, занимающимся выращиванием зерновых. По информации НСЗ, также предлагается предусмотреть софинансирование субсидий региональных бюджетов на экспортные поставки зерна. При этом, Союз считает, что необходимо организовать максимальный контроль за уровнем оплаты при использовании вагонов-зерновозов и контейнеров для транспортировки зерна, а также стоимости услуг элеваторов. По состоянию на начало текущего года в интервенционном фонде России хранилось почти 10 млн т зерна, расходы по хранению которого несет госбюджет (порядка 1 млрд рублей ежемесячно). Как заявлял в январе гендиректор ОАО "Объединенная зерновая компания" С. Левин, реализовать зерно интервенционного фонда на внутреннем рынке не представляется возможным, вследствие чего необходимо решать вопрос о его реализации на экспорт.