МинАП разработало порядок использования средств Госбюджета

Министерство аграрной политики Украины разработало порядок использования средств Государственного бюджета для приобретения техники в лизинг.

Соответствующий проект постановления “Об утверждении Порядка использования средств Государственного бюджета, которые направляются на приобретение техники, оборудования и племенных (генетических) ресурсов для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга и мероприятия по операциям финансового лизинга” опубликован на сайте ведомства.

Этот порядок определяет механизм использования средств, предусмотренных Минагрополитики в Стабилизационном фонде Государственного бюджета для обеспечения сельскохозяйственных предприятий техникой на условиях финансового лизинга.

Согласно проекту постановления, приобретение техники на условиях финансового лизинга и мероприятия по операциям финансового лизинга будут осуществляться на основании договоров, заключенных между созданным Минагрополитики Государственным предприятием «Спецагролизинг» и лизингополучателями.

По проекту постановления, МинАП предоставляет из источников финансирования кредит ГП «Спецагролизинг», который используется для проведения расчетов с поставщиками на основании договоров поставки и договоров финансового лизинга.

Для получения техники и животных лизингополучатели вносят плату (лизинговые платежи). Эта плата состоит из суммы на возмещение части стоимости техники и суммы, которая выплачивается как комиссия лизингодателю («Спецагролизингу») за переданную в лизинг технику по договору финансового лизинга, и составляет 7% годовых их невозмещенной стоимости. Лизинговые платежи в части возмещения стоимости техники и животных вносятся лизингополучателями на счет лизингодателя, который перечисляет их на протяжении трех рабочих дней на счета, открытые в органах Государственного казначейства. Техника и животные предоставляются в финансовый лизинг при условии внесения лизингополучателем предыдущего платежа, который составляет не менее чем 10% их стоимости, на который не насчитывается лизинговый платеж в части вознаграждения лизингодателю.

Авторы проекта постановления отмечают, что его принятие позволит сельхозпроизводителям приобретать технику и племенные (генетические) ресурсы, оплатив за них не более 17% стоимости со следующей уплатой в течение 3-5 лет в соответствии с договором финансового лизинга.