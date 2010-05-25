«Сандора» начала производство узвара и компота под ТМ «Садочок»

Компания «Сандора», крупнейший производитель соков и напитков, в конце мая 2010 года расширила ассортимент ТМ «Садочок» двумя вкусами – «Садочок Летний Компот» и «Садочок Летний Узвар». Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

В компании сообщили, что оба продукта не содержат консервантов, красителей и генетически модифицированных организмов.

Новинка представлена в упаковке Тетра Брик Асептик емкостью 1 л и будет доступна потребителям с конца мая по август 2010 г.

Справка УНИАН. ООО «Сандора» является одним из крупнейших производителей соковой продукции в Украине и входит в корпорацию Pepsi Americas и PepsiCo.

Производственные мощности компании включают завод по переработке фруктов, овощей и производству соков (с. Николаевское, Николаевская обл.), завод по производству соков (с. Мешково-Погорелово, Николаевская обл.), два завода по переработке фруктов и овощей (с. Родниковое, АР Крым, с. Казачьи Лагери, Херсонская обл.).

Портфель компании состоит из ТМ «Сандора», «Сандорик», «Дар», «Садочок», (Николаевский соковый завод), соковых напитков SANDAY (Sanday Ice Water, Sanday Ice Fruit), холодных чаев Lipton Ice Tea и Sanday Ice Tea, газированных напитков Pepsi, Pepsi light, 7 Up, «ФруТонус», двух брендов вина («Золота Ольвія» и «Святкова Колекція»), энергетического напитка Adrenaline Rush и чипсов Lay’s.