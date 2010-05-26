Слаута прогнозирует снижение валового урожая пшеницы на 15%

Вице-премьер-министр Украины по вопросам аграрной политики Виктор СЛАУТА прогнозирует снижение валового урожая пшеницы в 2010/2011 маркетинговом году на 15%, по сравнению с фактом валового сбора зерна в 2009 году, в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам после сегодняшнего заседания Кабинета Министров.

По его словам, погодные условия начала - середины весны нанесли серьезный урон посевам озимых. Особенно пострадали центральные и северные районы Украины, которые являются наиболее продуктивными по выращиванию культур зерновой группы. В частности, это Киевская, Полтавская и Харьковская области, а также частично Донецкая и Луганская области.

В.СЛАУТА отметил, что гибель озимых из-за ледяной корки и отсутствия продуктивной влаги в почве повлекла за собой переориентацию аграриев на увеличение в структуре посевных площадей посевов кукурузы на зерно. Вице-премьер уточнил, что, по данным МинАП, на сегодня в Украине кукурузой засеяно 2,6 млн. га, что является своеобразным рекордом.

В.СЛАУТА допустил, что в случае демонстрирования кукурузой хорошей урожайности, общий показатель валового сбора зерна в текущем году может сохраниться на уровне 2009 года.

Он также добавил, что в настоящее время еще рано делать прогнозы относительно сохранения экспортного потенциала страны по зерновой группе по сравнению с прошлогодними показателями (22 млн. тонн). При этом В.СЛАУТА отметил, что все будет зависеть от итоговой урожайности зерновых, а также прогнозов по наращиванию поголовья в отрасли животноводства.

Как сообщал УНИАН, эксперты ожидают снижение валового сбора зерна на 3,2% по сравнению с прошлым годом - до 44,5 млн. тонн, в том числе пшеницы – на 7,3%, до 19,4 млн. тонн, ячменя – на 5%, до 11,3 млн. тонн. Такой прогноз озвучила аналитик ИА "АПК-Информ" Анастасия ИВАСЕНКО.

По словам эксперта, причины снижения урожая заключаются в недостатке денежных средств для соблюдения агротехнологии на должном уровне и «вмешательстве пресловутого погодного фактора».

В то же время А.ИВАСЕНКО напомнила, что оценки МинАП более оптимистичны - 46-47 млн. тонн.

Эксперт прогнозирует, что общее предложение зерна в Украине в 2010/11 МГ составит 48 млн. тонн, что на 5,2% ниже предложения текущего сезона.

Таким образом, в 2010/11 МГ Украина сможет поставить на внешние рынки около 17,8 млн. тонн, что на 14% меньше, чем прогноз экспорта в текущем сезоне. Из основных культур сокращение экспорта ожидается по пшенице и ячменю, в то же время прогнозы производства кукурузы обещают в грядущем сезоне неплохие перспективы экспорта культуры, отметила А.ИВАСЕНКО.