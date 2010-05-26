В Тернопольской обл. запасы кормов уменьшились на 17,5%

В сельскохозяйственных предприятиях Тернопольской области, занимающихся животноводством, по состоянию на 1 мая 2010 года количество кормов всех видов составляло 325,5 тыс. т кормовых единиц.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в Тернопольской области, это на 17,5% меньше, чем на 1 мая 2009 года.

На одну условную голову крупного рогатого скота приходилось 4,8 ц кормов всех видов, что на 1,9 ц меньше, чем на 1 мая 2009 года.

По данным управления статистики, сельскохозяйственными предприятиями в январе-апреле 2010 года получены дотации для поддержки животноводства за счет средств налога на добавленную стоимость на сумму 5,1 млн. грн.