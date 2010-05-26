Еженедельный ОБЗОР аграрных рынков (от 26.05.10)

Обзор за неделю 17 - 23 мая

Пшеница.

Как мы и прогнозировали, после недавнего резкого снижения, цены на пшеницу стабилизировались в диапазоне 4,50-4,75 доллара за бушель. Отчасти это обусловлено как техническими факторами, так и фундаментальными. Некоторая корректировка валютных курсов и слухи о возможном росте экспорта американской пшеницы в Китай поддержали котировки зерна, в тоже время повышение прогноза от Международного Зернового Совета (МЗС) оказывали давление на котировки пшеницы в начале недели. МЗС прогнозирует, что мировое производство пшеницы в новом маркетинговом году достигнет 660 млн. тонн. В целом, мы ожидаем, что в ближайшие сессии цены на пшеницу всё же продолжат движение в уже сформировавшемся диапазоне.

Кукуруза.

Несмотря на высокую волатильность по фьючерсам на кукурузу, с начала апреля вырисовывается повышательный тренд. В настоящий момент июльский контракт торгуется в районе $3,68 за бушель ($144,88 за тонну). И все же понижательные риски для цен в долгосрочной перспективе сохраняются. Так, согласно прогнозу Международного Зернового Совета в будущем маркетинговом году мировое производство кукурузы может вырасти почти на 2%, достигнув рекордного уровня - 822 млн. тонн. В тоже время перспективы глобальной экономики не столь однозначны, в итоге на рынке вновь может возникнуть избыток предложения. Между тем, в ближайшие сессии цены скорее продолжат движение в рамках текущего тренда, в диапазоне 3,60-3,75 доллара за бушель.

Свинина.

Цены на свинину после экспирации майского фьючерса продолжают торговаться вблизи уровня $0,81 за фунт ($1782 за тонну). При этом фактор, который в предыдущие несколько месяцев оказывал поддержку ценам, теперь не в состоянии спровоцировать рост котировок. Речь идет о спросе на мясо, который превышает, по мнению участников рынка, предложение. Из-за кризиса в прошлом году многие фермеры вынуждены были сокращать поголовье свиней, и теперь мясоперерабатывающие заводы сталкиваются с нехваткой свиней, что в свою очередь влияет на объемы конечного производства мясопродуктов. Так, в апреле производство на американских мясоперерабатывающих заводах снизилось на 4% по сравнению с апрелем прошлого года. В целом, по нашим прогнозам, котировки свинины могут продолжить в ближайшее время консолидироваться вблизи текущих уровней.

Обзор "УНИАН-Экономике" предоставила ФК "Калита-Финанс"