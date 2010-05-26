Рыбоохрана выявила 26 тыс. нарушений правил рыболовства
Больше, чем в прошлом году
На протяжении первого квартала 2010 года органы рыбоохраны выявили почти 26 тыс. нарушений правил рыболовства, что на 1,3 тыс. больше, чем за аналогичный период 2009 года.
Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете рыбного хозяйства Украины.
Согласно сообщению, общее количество незаконно добытой рыбы составляет свыше 87 тонн, изъято более 19 тыс. запрещенных орудий лова, что на
50% больше, чем за первые три месяца прошлого года.
На нарушителей наложены штрафы на общую сумму 1,3 млн. грн. Кроме того, свыше 8 тысяч дел об административных правонарушениях передано в суд для принятия решения и 42 дела направлены в следственные органы для возбуждения уголовных дел.
По оценкам комитета, убытки, нанесенные рыбному хозяйству, составляют почти 400 тыс. грн.