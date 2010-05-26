Кременчугский молокозавод уменьшил производство

ОАО «Кременчугский городской молокозавод» (Кременчуг, Полтавская обл.), входящее в состав компании «Юнимилк-Украина», в январе-апреле 2010 года уменьшило производство на 3,8% по сравнению с соответствующим периодом 2009 года - до 15 471,8 тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил начальник управления экономики горисполкома Николай ЗДОЙМА.

По его словам, в январе-апреле прошлого года молокозавод произвел 16 066,7 тонн продукции.

«Сегодня завод работает в нормальном режиме», - сказал Н.ЗДОЙМА.

Справка УНИАН. ОАО "Кременчугский городской молокозавод" выпускает более 140 наименований продукции. Кроме традиционных молокопродуктов выпускаются биокефиры, биойогурты, шоколадное масло. Завод также производит разнообразные десерты, кремы, плавленые сыры.

Около 30% реализуется в городе, оставшееся реализуется в Киеве, Одессе, Харькове, Днепропетровске и других городах Украины, а также экспортируется в Россию, Голландию, Японию и Польшу.

В 2003 г. ОАО "Галактон" приобрело ОАО "Кременчугский гормолокозавод".

ОАО "Галактон", ООО "Юнимилк", ДП "Галактис" (все - Киев), ОАО "Кременчугский гормолокозавод" (Полтавская обл.). входят в состав группы «Юнимилк Украина».

Кременчугский гормолокозавод в 2009 году получил прибыль в размере 13,3 млн. грн.