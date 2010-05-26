Группа компаний АХА выплатила 6,6 млн. грн. возмещения за ущерб

Группа компания АХА выплатила 6,6 млн. грн. в качестве возмещения ущерба, нанесенного пожаром, который произошел в крупном тепличном хозяйстве в Киевской области.

Об этом говорится в сообщении АХА, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, страховой случай произошел в конце февраля, а выплата была осуществлена в конце апреля.

Справка УНИАН. В середине ноября 2007 года Группа компаний АХА (Франция) завершила сделку по приобретению 50%+1 акция СК «Веско» (сейчас – СК «АХА Страхование») и СК «Украинский страховой альянс» (сейчас – СК «АХА Украина»). Около 49% акций обеих страховых компаний принадлежат АКИБ «УкрСиббанк» (финансовая группа BNP Paribas).

По итогам 2009 года СК «АХА Страхование» и СК «АХА Украина» собрали на двоих страховых премий на сумму более 700 млн. грн. Суммарные страховые выплаты составили более 260 млн. грн.

В начале декабря 2009 года страховые компании «АХА Украина» и «АХА Страхование» заявили о намерении объединиться под единым брендом.