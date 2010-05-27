В Тернопольской обл. реализация скота и птицы увеличилась на 11%

В Тернопольской области в январе-апреле текущего года реализация скота и птицы увеличилась на 10,9%, сравнительно с аналогичным периодом 2009 года, - до 3,143 тыс. тонн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области, в частности, реализация крупного рогатого скота увеличилась на 3,1% - до 1,041 тыс. т, свиней – на 53,4% - до 2,024 тыс. т, вместе с тем, реализация птицы уменьшилась на 85,1% - до 74 т.

Объемы реализации молока выросли на 6,1% - до 9,291 тыс. т., яиц – на 0,8% - до 37,5 млн. шт.

Молоко аграрные предприятия в среднем продавали по 3,075 тыс. грн./т (на 51,6% дороже, сравнительно с январем-апрелем 2009 года), яйца – по 530,8 грн. за тысячу штук (на 45,9% дороже). Тонну свинины в январе-апреле в среднем реализовали по 12,167 тыс. грн. (на 19,9% дешевле, сравнительно со средней ценой января-апреля прошлого года), тонну ВРХ – за 9,593 тыс. грн. (+8,8%), тонну птицы – за 9,783 тыс. грн. (+36,4%).