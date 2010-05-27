Бизнес-лидеры Украины встретились с московскими студентами

Бизнес-лидеры Украины встретились со студентами программы Executive MBA Московской школы управления СКОЛКОВО. В ходе встрече обсуждались актуальные вопросы и особенности ведения бизнеса в Украине и России, глобальная инвестиционная стратегия, финансирование новых бизнес-проектов, корпоративное управление и, главное, как увеличить рост продаж, несмотря на снижение спроса, и использовать кризисное время себе во благо.

На мероприятии присутствовали самые успешные бизнесмены Украины: генеральный директор и основатель инвестиционной компании Concorde Capital Игорь МАЗЕПА, вице-президент по развитию бизнеса Группы Квазар Богдан КУПИЧ, а также два топ-менеджера крупнейшей алкогольной компании «Хортиця», которая имеет успешный опыт ведения бизнеса в обоих государствах, владелец компании Евгений ЧЕРНЯК и генеральный директор в России Cергей ВЕЛИЧКО.

За 4 года существования на российском рынке "Хортиця" смогла не только заявить о себе, но и войти в десятку самых продаваемых брендов. Несмотря на кризисный 2009 год, ТМ “Хортиця” нарастила долю рынка на 33%. Это рекорд среди алкогольных компаний, присутствующих на российском рынке.

Данное мероприятие было призвано помочь выпускникам определить дальнейшие цели в развитии своей карьеры в России и за рубежом, сопоставить навыки лучших топ-менеджеров с навыками, которые им понадобятся для успешного продолжения в корпоративном мире, а также раскрыть специфику ведения бизнеса в разных странах. «Любой продукт, который стремится быть успешным на рынке, должен иметь очень сильную брендовую составляющую страны или места производства», – отметил Е.ЧЕРНЯК.

Кроме национальных различий, будущих руководителей интересовала роль и влияние государства на бизнес. Все собравшиеся пришли к выводу, что основное правило, которое должно действовать на рынке – одинаковые правила для всех и честная конкуренция. Именно это позволит не только создать условия для построения успешного бизнеса, но и улучшит качество товаров и услуг в России и Украине.