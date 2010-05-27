В Тернопольской обл. производство мяса увеличилось на 1,8%

В Тернопольской области за 4 месяца текущего года производство мяса увеличилось на 1,8%, по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, молока – уменьшилось на 2,2%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области, состоянием на 1 мая 2010 года в области всеми категориями хозяйств выработано 22,4 тыс. т мяса. Сельскохозяйственные предприятия увеличили производство мяса на 15,5% - до 3,1 тыс. т, население произвело 19,3 тыс. т – на уровне 2009 года.

Молока за отчетный период в области выработано 91 тыс. т, что на 2,2% меньше, сравнительно с аналогичным периодом в прошлом году. При этом сельскохозяйственные предприятия нарастили производство на 6,1% - до 10,6 тыс. т, вместе с тем, население сократило объемы производства молока на 3,1% - до 80,4 тыс. т.

Яиц выработано 127,5 млн. шт. – на 5,4% больше, чем в прошлом году за этот же период. Население нарастило производство яиц на 1,3% - до 84,8 млн. шт., сельскохозяйственные предприятия – на 14,6% - до 42,7 млн. шт.