В текущем году в Крыму ожидается сокращение урожая винограда на 51% по сравнению с 2009 годом, до 50 тыс. тонн.

Об этом свидетельствуют прогнозные показатели Программы социально-экономического развития АРК на 2010 год, которой располагает УНИАН.

В то же время в 2010 году в Крыму ожидается рост сбора плодов и ягод на 1,4% до 64,5 тыс. тонн, масличных культур - на 9,4% до 83,9 тыс. тонн, в том числе подсолнечника - на 12,6% до 20,5 тыс. тонн. Также ожидается рост урожая зерновых культур на 0,7% до 1 670 тыс. тонн.

Вместе с тем, в 2010 году в Крыму прогнозируется сокращение урожая овощей на 12,7% до 344,9 тыс. тонн, картофеля - на 4,0% до 381,4 тыс. тонн.