Опасные продукты питания: не ГМО единым...

Фобия в отношении генетически-модифицированных организмов (ГМО) в украинском обществе набирает обороты. В сознании большинства эта аббревиатура приобрела почти демоническое значение, с ней отождествляется все наихудшее, что может находиться в продуктах питания. После громко разрекламированной акции правительства – маркировка продуктов “С ГМО” или “Без ГМО” - определенная часть украинцев начала внимательнее смотреть на упаковки продуктов, с облегчением вздыхая, если на выбранном товаре красуются заветные “Без ГМО”, не углубляясь особо, для чего такая отметка, например, на минеральной воде, которая по законам природы не может содержать ГМО. В то же время эксперты убеждают, что наличие отметки совсем не гарантирует отсутствие нежелательного компонента в продуктах... И подчеркивают – в украинской пищевой продукции множество других «загрязнителей», опасность которых уже давно доказана, их нужно бояться не меньше, а может даже больше, чем ГМО. Однако, со стороны государства и соответствующих институций, которые должны были бы контролировать данный вопрос, особого любопытства к опасным ингредиентам не наблюдается…

ГМО быть или не быть?

Вред от генетически-модифицированных организмов для человека научно не доказан, слишком мало времени прошло для того, чтобы делать какие-то выводы, да и добровольцев для опытов негусто. Как заявляют ученые, ГМО-компоненты считаются потенциально опасными, пока не будет доказано обратное. Поэтому отношение к ГМО каждая страна формирует самостоятельно. США, которые собственные корпорации приучили к ГМО-пище, ничего плохого в этом не видят. Страны Европы в большой части пытаются объявить себя свободными от ГМО зонами, или ограничить и жестко контролировать обращение такой продукции. Украина пока не определилась с государственной позицией. На законодательном уровне принимаются различные решения, но целостного виденья проблемы они не дают, а некоторые нормы вообще являются нелогичными. Например, эксперты отрасли называют абсурдным решение Кабмина об обязательной маркировке “С ГМО” или “Без ГМО” всех без исключения продуктов, даже тех, где этих компонентов в принципе не может быть - минеральная вода, пиво и других продуктов, которые не содержат белок.

По мнению представителя компании "Данон-Украина" Наталии Бесхлебной, информировать потребителя нужно корректно. «Украина – первая страна в Европе, которая ввела маркировку «Без ГМО» как обязательную. В ЕС такая отметка является своего рода привилегией, и только определенные производства, которые прошли соответствующую сертификацию, имеют право наносить ее на упаковку. Это - очень высокий уровень контроля сырья, самих заводов. В Украине подобного нет. У нас такая отметка была как маркетинговый шаг, а теперь она стала обязательной», - отметила она.

Введение дополнительных анализов на ГМО удорожило продукцию - соответствующие расходы производители переложили на плечи потребителя. Однако для украинцев ясности в вопросе не стало больше. Продукты, на упаковках которых честно указывалось бы содержание трансгенных компонентов, обнаружить на полках магазинов так и не удалось. Видимо, производители не очень стремятся «вкусностями» хвастаться. Очевидно, закон не работает, раз создается впечатление, что вся наша продукция без ГМО, что на деле далеко не так. По словам руководителя научно-исследовательского Центра испытания продукции ГП «Укрметртестстандарт» Владимира Семеновича, из проверенных 154 продуктов питания в 101 обнаружены генетически модифицированные организмы. «Проверены кондитерские изделия, колбасы, биологически активные добавки, продуктовые смеси и пр. Даже в муке и сухом молоке была обнаружена генетически модифицированная соя», - отметил он.

Несмотря на то, что наша власть так активно борется с ГМО, отвоевывая здоровье нации, ситуация не меняется к лучшему. Порой эта «война» напоминает недавнюю лихорадку со свиным гриппом. Может, и в данном случае есть, на чем заработать?.. Ряд экспертов считает, что прибыль приносят дополнительные анализы.

Как отметил экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин, на создание лабораторий для определения содержания ГМО из различных источников было предусмотрено около 20 млн. грн. Сегодня в нашей стране насчитывается свыше 30 аккредитованных таких лабораторий, чего недостаточно, сеть планируется расширять. Стоимость проведения анализа колеблется от 300 до 900 грн. А теперь умножьте на количество продукции... По оценкам специалистов Украинской аграрной конфедерации, выполнить нужно, по меньшей мере, 20-25 млн. анализов, т.е. для проведения комплекса мероприятий в соответствии с законами затраты на рынке продуктов питания могут составить свыше 2 млрд. грн. Кстати, за последние 15 лет в странах ЕС привлечено около 200-300 млн. евро на проверку влияния ГМО. Как метко отметил один из участников рынка, производители оборудования по определению ГМО и необходимых реактивов точно будут в плюсе... А потребитель, заплатив за удовольствие видеть на упаковке “Без ГМО”, не имеет никаких гарантий, что таких компонентов в продукте нет...

Кто еще в еде “живет”...

Между тем, украинским потребителям не стоит зацикливаться на ГМО-компонентах, пища может таить в себе и другие, более опасные угрозы. По словам председателя правления “Научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз ТЕСТ” Валентина Безрукого, проблема ГМО в Украине слишком раздута. “Почему-то все восприняли ГМО как самую большую угрозу, но я считаю, что по сравнению с другими загрязнителями обычных продуктов это не настолько серьезная проблема, чтобы преобладать над другими”, - отметил эксперт.

С ним соглашается заведующий лабораторией спецпродуктов и эпидемиологии питания Института гигиены и медицинской экологии им. А.Н.Марзеева Виталий Корзун. "Сегодня у нас настолько много разных токсикантов в пищевых продуктах - пестицидов, нитратов, солей тяжелых металлов, радионуклидов..., а все зациклились на ГМО, хотя это лишь один из потенциально возможных источников негативного влияния”, - подчеркнул он.

В.Безрукий пояснил, что есть загрязнители, которые образуются в процессе производства, например, гидроксилметилфурфурол - продукт распада сахаров, он обладает канцерогенными свойствами. Данное вещество может образовываться в продуктах, которые содержат природные сахара, например, при изготовлении соков, в том числе, детского питания, или в меде. “Как раз мед - единственный продукт, который в Украине контролируется по этому веществу, хотя мед мы литрами пить не будем, в то время как соки вообще не контролируются”, - добавил В.Безрукий.

Он также рассказал, что есть вещества, которые имеют техногенное происхождение, например, бензопирен (очень сильный мутаген и канцероген, представляет угрозу для здоровья человека). “Все производители, которые отправляют подсолнечное масло на экспорт, знают, что необходимо обязательно проверять на бензопирен свою продукцию. Но в украинских нормативах этой нормы как не было, так и нет. Производители ударились в контроль с 2005 года, когда мы сделали тест подсолнечного масла и обнаружили в нем превышение нормы раз в 20 против ЕСовских норм. Теперь в одну из лабораторий стоит очередь на проверку данного показателя и, если есть необходимость, проводится доочистка масла, но это лишь масла, которое идет на экспорт. Кое-кто из тех, кто производит исключительно для внутреннего рынка, даже не знает, что есть такой загрязнитель”, - отметил эксперт.

Названные вещества – лишь незначительная часть сюрпризов, которые готовят для нас в продуктах питания производители. Но украинское законодательство вместо того, чтобы внедрять механизм жесткого контроля содержания действительно опасных компонентов, предусматривает ряд норм, не имеющих отношения к безопасности продуктов. “Например, всем известно, что мышьяк – яд. Но он может содержаться в морепродуктах. Однако, ученые доказали, что мышьяк в морепродуктах безопасен для организма человека, он проходит транзитом, не усваиваясь. На наш взгляд, его можно исключить из нормативов проверок. Эти исследования проведены лет 5 назад, и весь мир об этом знает, кроме МОЗ Украины”, - констатирует В.Безрукий.

Если так происходит, значит это кому-то выгодно…

Потреблять продукцию с содержанием ГМО-компонентов, или нет – дело личное, но знать об их наличии в продукте право каждого. Поэтому маркировка товара приобретает первоочередное значение. Однако, вводя жесткие условия в этом вопросе, государственные органы абсолютно не контролируют их выполнение, о чем свидетельствуют магазинные полки. К тому же, наказание за нарушение ГМО-законодательства можно назвать условным. “Хорошо, мы установим факт нарушения действующего законодательства, и что мы имеем? Мы имеем 85 грн. штрафа. Насколько это будет эффективно действовать, если предусматривается такая условная ответственность”, - отмечает юрист Николай Писаренко.

А вопрос, когда государство вспомнит о других опасных загрязнителях, содержание которых нужно нормировать и контролировать, переходит в разряд риторических… Как писал классик, если звезды загораются, значит это кому-то нужно. То есть, если содержание вредных веществ в украинских продуктах не контролируется, то это тоже кому-то нужно...

“Разве Министерство здравоохранения не знает, что может быть в продуктах? Минздрав и Госпотребстандарт – два ведомства, которые должны отвечать за качество и безопасность продуктов питания”, - подчеркнул В.Безрукий.

Следовательно, или эти государственные учреждения со своими обязанностями не справляются, или делают это умышленно. Может, Минздрав лоббирует интересы не населения, а корпораций, которым в тягость и дорого производить качественный продукт, или производителей лекарств (которым выгодна больная нация). В этом должны разобраться компетентные органы, но, видимо, данный вопрос их не волнует. Похоже, украинским потребителям не стоит надеяться на государство, как в прочем и в остальных вопросах…

Лилия Коваль (УНИАН)