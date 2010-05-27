Украина потребует опровержения немецкой стороной информации

Украина будет настаивать на опровержении немецкой стороной причастности украинской кукурузы к диоксиновому скандалу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве заместитель министра аграрной политики Украины Иван ДЕМЧАК.

По его словам, Украина получила официальные результаты исследований, согласно которым диоксин в украинской кукурузе, которая оправлялась на экспорт в Нидерланды, а позже попала в Германию, не обнаружен.

«Уже есть официальный документ. Мы будем давать (информацию – УНИАН) и в посольство Германии, и в немецко-украинское объединение «Аграрный диалог»… Начнется работа по дипломатическим каналам. Пусть они опровергнут информацию (о причастности украинской кукурузы – УНИАН). Мы считаем, что в данной ситуации опровержение очень важно… поскольку нам необходимо наращивать экспортный потенциал», – сказал И.ДЕМЧАК.

Как сообщал УНИАН, украинская и голландская лаборатории не выявили диоксина в образцах украинской кукурузы.

По поручению министра аграрной политики Украины Николая ПРИСЯЖНЮКА была создана комиссия по выяснению причин инцидента с украинской кукурузой, которая была поставлена через Нидерланды в Германию.

Члены комиссии изъяли четыре образца, находившихся на хранении в Херсонской областной государственной хлебной инспекции. Образцы были направлены в Институт экогигиены и токсикологии им. Л.Медведя для исследования на содержание диоксина и фуранов. По предварительным данным института, диоксина в фуражной кукурузе не обнаружено, исследование на содержание фуранов продолжается.

Кроме того, четыре образца фуражной кукурузы украинского происхождения были исследованы в Нидерландах (International Laboratories TLR, Роттердам). Согласно соответствующим аналитическим отчетам, диоксина и полихлорированных бифенилов (PCBs) в них не выявлено.

На сегодняшний день, по сообщению ООО «АГРО-МААС Украина», курьерской службой дополнительно отправлены образцы кукурузы для проведения повторных лабораторных исследований в лабораториях TLR (Роттердам) и Eurofins (Гамбург).

Параллельно Минагрополитики и Госкомветмедицины также расследуют обстоятельства поставки в Нидерланды кормов украинского производства. Уже установлено, что партия кукурузы фуражной (владелец НПЧП «ДНЕПР-2») сопровождалась документально на должном уровне – ветеринарным свидетельством, выданным на основании экспертного заключения Херсонской областной государственной лаборатории ветеринарной медицины. Груз кукурузы 3-го класса также сопровождался сертификатом качества, выданным Херсонской областной государственной хлебной инспекцией.

Напомним, европейские СМИ распространили информацию о том, что в торговых сетях Германии выявлены куриные яйца с содержанием диоксина. При этом прозвучали обвинения в адрес Украины, которая якобы поставляла зараженную этим веществом кукурузу, что в итоге привело к так называемому диоксиновому скандалу.

В информации о выявления диоксина в кормах для кур, которая поступила по системе быстрого оповещения Европейской комиссии, отмечалось, что Украина является одним из поставщиков фуражного зерна (кукурузы) в Нидерланды, соответственно, есть вероятность использования его для кормления птицы. Также сообщалось, что по результатам расследования, проведенного госорганами Нидерландов, источником загрязнения кормов диоксином является фуражная кукуруза, которая поставлялась украинским экспортером – научно-производственным частным предприятием «ДНЕПР-2» (Херсон), а импортерами указанной продукции были две компании из Нидерландов – Meunerie Liegeois B.V и Doens Food Ingredients B.V.

Н.ПРИСЯЖНЮК, комментируя сообщения в СМИ, подчеркнул, что попадание в Германию кукурузы, содержащей диоксин, невозможно. «Подобные заявления являются публичным «поиском виновных». Намного легче переложить ответственность на кого-то другого, более слабого, чем признать свою вину», - добавил министр.