Евросоюз завершил инспектирование украинских птицеводов

Инспекторы директората САНКО (Генеральный директорат Европейской комиссии по вопросам здравоохранения и защиты прав потребителей) завершили инспектирование птицеводческих предприятий в Украине.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Государственного комитета ветеринарной медицины Украины Владимир ГОРЖЕЕВ.

«Сегодня завершился визит инспекторов директората САНКО, которые инспектировали украинские птицефабрики и перерабатывающие предприятия», – сказал он.

По словам В.ГОРЖЕЕВА, миссия работала в Украине около двух недель и провела инспектирование птицеводческих предприятий: по производству мяса птицы, гусиной печени, яичного и белкового порошка.

В.ГОРЖЕЕВ отметил, что целью визита миссии была оценка Государственной службы ветеринарной медицины на предмет того, может ли она проводить надлежащим образом контроль и отвечает ли этот контроль европейскому уровню. При этом он добавил, что инспекторы намерены подготовить предварительный отчет в течение 25 рабочих дней.