Торговая сеть «Наш Край» открыла второй магазин в Дрогобыче (Львовская обл.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе сети.

Согласно сообщению, торговая площадь магазина составляет 130 кв. м.

В пресс-службе отметили, что это собственный торговый объект сети, работающий в формате магазина у дома.

В целом сеть «Наш Край» включает 23 собственных магазина и 35 франчайзинговых.

Справка УНИАН. Сеть «Наш Край» (Луцк) – национальный оператор рынка ритейла, представленный в трех форматах: супермаркет, магазин у дома и экспресс. Стратегическое управление компанией осуществляет инвестиционная компания VolWest Group, а тактическое – управляющая компания «Наш Край-ЛЦ». На сегодня в рамках стратегии развития сети действует система франчайзинга. Первый магазин начал свою работу в 2001 году. На конец мая 2010 года сеть «Наш Край» состояла из 58 магазинов.