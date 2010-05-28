МинАП утвердило правила эксплуатации тракторов

Министерство аграрной политики Украины утвердило правила технической эксплуатации тракторов и другой сельскохозяйственной техники.

Соответствующий приказ Минагрополитики № 173 от 6 апреля 2010 года «Об утверждении Правил технической эксплуатации тракторов, самоходных шасси, самоходных сельскохозяйственных, дорожно-строительных и мелиоративных машин, сельскохозяйственной техники, других механизмов» вчера был обнародован на сайте ведомства.

Правила определяют порядок технической эксплуатации, обслуживания и ремонта машин, требования к техническому состоянию машин и порядок их допуска к эксплуатации.

Согласно правилам, машины должны быть технически исправными и отвечать требованиям к техническому состоянию. Новые машины и те, которые поступают после капитального ремонта, должны быть обкатаны согласно требованиям относительно эксплуатации машин предприятия-производителя или инструкции ремонтного предприятия. Машины должны быть полностью укомплектованы приборами, запасными частями и инструментами в соответствии с установкой относительно эксплуатации. Машины, которые осуществляют перевозки опасных грузов, должны укомплектовываться огнетушителями и средствами индивидуальной защиты механизаторов и других лиц.

Согласно правилам, техническая эксплуатация машин не допускается при таких условиях: в случае установления на машины оборудования, не предусмотренного установками относительно эксплуатации предприятий-производителей для таких машин; без талона о прохождении государственного технического осмотра; в случае, если срок действия талона о прохождении государственного технического осмотра машины закончился; без номерного знака или с номерным знаком, который не принадлежит этой машине; без идентификационных номеров машины или с идентификационными номерами, которые не отвечают записям в регистрационных документах; без свидетельства о регистрации машины (талона временного учета), удостоверения тракториста-машиниста и талона предупреждений к нему; в случае неисправности тормозной системы, рулевого управления, тягово-сцепного устройства, элементов колес, системы выпуска отработанных газов и т.п.

В анализе регулятивного влияния к акту отмечается, что на сегодняшний день правила технической эксплуатации тракторов и других механизмов в Украине не определены. Поэтому с целью установления единых правил технической эксплуатации машин и возникла необходимость разработки данного приказа.