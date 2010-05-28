РФ завершила проверку украинских мясо-молочных предприятий

Российские инспекторы завершили проверки украинских мясо-молочных предприятий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного комитета ветеринарной медицины Украины.

Согласно сообщению, инспекция работала в течение десяти дней и проверила 11 украинских предприятий: ЗАО "Птицефабрика «Снятинская Новая» (Ивано-Франковская обл.), ОАО «Ивано-Франковск «Винницамясо» (Винницкая обл.), ОАО «Каменец-Подольский мясокомбинат» (Хмельницкая обл.), ОАО «Сарнымясопром» (Ривненская обл.), ООО «Феникс» (Донецкая обл.), ООО «Элитекс» (Донецкая обл.), ООО «Бахмачмясо» (Черниговская обл.), ООО «Шосткинский гормолкомбинат» (Сумская обл.), ОАО «Светловодский маслосыркомбинат» (Кировоградская обл.), ЗАО «Мироновская птицефабрика» (Черкасская обл.) и ООО «Каневский маслосырзавод» (Черкасская обл.).

Министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК сегодня на брифинге выразил надежду, что по результатам инспектирования ряд украинских предприятий получат разрешение на экспорт своей продукции в Российскую Федерацию.