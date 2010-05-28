ПК "Подолье" выплатила 5,7 млн. грн. дохода

Продовольственная компания "Подолье" 28 мая своевременно выплатила 5,734 млн. грн. дохода за 12-й квартальный купонный период по своим облигациям серии А.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель компании.

По его информации, проценты по облигациям выплачены через «УкрСиббанк», который является андеррайтером данного выпуска облигаций, из расчета 57,34 грн. на одну облигацию, или 23% годовых.

Как сообщал УНИАН, продкомпания "Подолье" в июне 2007 года выпустила облигации серии А на сумму 100 млн. грн.

Справка УНИАН. Продовольственная компания "Подолье" (Винницкая обл.) создана в марте 2005 года и входит в состав концерна "Укрпроминвест".

В "Укрпроминвест" входят три сахарных завода, самый крупный из них – Крыжопольский сахарный завод, а также 18 агроформирований в Винницкой области, которые обрабатывают около 100 тыс. га сельскохозяйственных угодий и содержат около 20 животноводческих комплексов.

ПК "Подолье" в 2009 году сократила прибыль на 63,5%, или 6,402 млн. грн., по сравнению с 2008 годом – до 3,676 млн. грн. Чистый доход увеличился на 17,4%, или 52,630 млн. грн. – до 355,288 млн. грн.