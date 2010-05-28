Хозсуд начал дело о банкротстве птицекомплекса «Яришев»

Хозяйственный суд Винницкой области начал дело о банкротстве СОАО «Птицекомплекс «Ярышев».

Об этом говорится в сообщении предприятия, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, дело возбуждено по заявлению птицекомплекса «Ярышев» в порядке ст. 7 Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом». Причиной возбуждения производства по делу о банкротстве является неспособность предприятия уплатить в установленный законом срок бесспорную задолженность перед кредиторами. Общая сумма требований кредиторов составляет 14,467 млн. грн.

Арбитражным управляющим предприятия, назначенным судом, является Виталий БОЛХОВИТИН.

Справка УНИАН. Птицекомплекс "Яришев" (с.Яришев, Винницкая обл.) и зарегистрирован в виде сельскохозяйственного открытого акционерного общества. Предприятие занимается производством яиц и выращиванием птицы.

49,81% акций СОАО "Яришев" владеет фондовая компания "Рубин" (Винница), 12,308% – председатель наблюдательного совета предприятия Александр БОНДАРЕНКО.