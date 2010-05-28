В Черниговской обл. рост сельхозпроизводства составил 1,6%

В Черниговской области объем производства продукции сельского хозяйства за январь-апрель 2010 г. во всех категориях хозяйств увеличился против января-апреля 2009 г. на 1,6%.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области, объем производства в сельскохозяйственных предприятиях вырос на 6,8%, в хозяйствах населения – сократился на 1,8%.

По состоянию на 1 мая 2010 г. хозяйства всех категорий посеяли яровые культуры на площади 344,9 тыс. га, что на 7,5% меньше, чем год назад, из них по яровому клину – 325,4 тыс. га (87,7% уровня соответствующего периода прошлого года), по погибшим озимым и многолетним травам – 19,5 тыс. га (в 10,6 раз больше).

За январь-апрель 2010 г. всеми категориями хозяйств реализовано 21,8 тыс. т скота и птицы на убой (98,6% к соответствующему периоду 2009 г.), 159 тыс. т молока (102,3%), 92,2 млн. шт. яиц (100,5%). Доля хозяйств населения в структуре реализации мяса, молока и яиц - 60,6%, 63,6% и 77,3% соответственно.