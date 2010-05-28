На Литинском молокозаводе изменились состав Ревкомиссии и НС

Акционеры Литинского молокозавода изменили состав Ревизионной комиссии и Наблюдательного совета.

Как говорится в сообщении предприятия, переданном агентству УНИАН, общим собранием акционеров принято решение об изменениях в персональном составе членов исполнительного органа и членов Наблюдательного совета по причине окончания срока пребывания на должностях и замены коллегиального ревизионного органа общества «Ревизионной комиссии» на единоличный «Ревизора».

Акционеры уволили с должности члена Наблюдательного совета Елену ЧУМАК (владеет 0,00003% акций), вместо нее членом Набсовета, сроком на 3 года, назначили Елену ТИХОНЮК (4,138% акций).

Также акционеры уволили председателя Ревизионной комиссии Елену СТРИЛЕЦКУЮ (владеет 0,0003% акций) и членов РК Татьяну ЯКУБИШЕНУ (0,00003% акций) и Оксану ТИХОНЮК (4,138% акций). Вместо них Ревизором, сроком на 3 года, назначена Оксана ТИХОНЮК.

Кроме того, членом правления сроком на 3 года назначен Дмитрий КРАЕВОЙ (акциями завода не владеет).

Как сообщал УНИАН, Литинский молочный завод 2009 год завершил с 3,851 млн. грн. прибыли против 0,152 млн. грн. убытков в 2008 году. Чистый доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) увеличился на 27,7%, или на 26,602 млн. грн., по сравнению с 2008 годом - до 122,670 млн. грн.

Справка УНИАН. Литинский молочный завод является открытым акционерным обществом и расположен в г. Литин Винницкой области. Предприятие специализируется на выпуске молочной продукции под торговой маркой "Билозгар". Ассортимент предприятия составляют твердые сыры, мягкие сыры, сливочное масло, сухое молоко, цельномолочная и кисломолочная продукция. 83,24% акций предприятия принадлежат Петру ТИХОНЮКУ.