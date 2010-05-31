Крым увеличит на 4% производство виноградного вина

Симферополь. В текущем году в Крыму, согласно прогнозным показателям Программы социально-экономического развития АРК на 2010 год, ожидается рост производства виноградного вина на 4,0% - до 8 млн. 047,2 тыс. дал (2009 г. - 7 млн. 737,7 тыс. дал).

Как передает корреспондент УНИАН, наряду с ростом производства виноградного вина также ожидается увеличение производства коньяка - на 1,0% до 973,6 тыс. дал (2009 г. - 964 тыс. дал).

Кроме того, производство водки и других крепких алкогольных напитков планируется увеличить на 1,5% до 4 млн. 429,6 тыс. дал (2009 г. - 4 млн. 364,1 тыс. дал).

Как сообщал УНИАН, согласно Программе социально-экономического развития АРК на 2010 год, в текущем году в Крыму ожидается сокращение урожая винограда на 51% по сравнению с 2009 годом, до 50 тыс. тонн.