ЧП "Кряж" сократило прибыль на 1,9%

Частное предприятие "Кряж" в 1-м квартале 2010 года сократило чистую прибыль на 1,87%, или на 5 тыс. грн., по сравнению с 1-м кварталом 2009 года - до 262 тыс. грн.

Об этом говорится в финансовом отчете предприятия, переданном УНИАН.

В 1-м квартале 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом 2009 года чистый доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) сократился на 62,37%, или на 15,363 млн. грн. - до 9,270 млн. грн.

Валовая прибыль сократилась на 62,37%, или на 18,436 млн. грн., - до 11,124 млн. грн.

Справка УНИАН. Частное предприятие "Кряж" создано в 1999 году на базе хлебопекарного цеха в Крыжополе Винницкой области. Владеет сахзаводами "Капустянский сахар" (с. Капустяны), "Моевский сахар" – (с. Моевка) и "Соколовский сахар" (Соколовка) мощностью 150, 250 и 250 тонн сахара в сутки.

Также владеет 20 агроформированиями в 5 районах Винницкой области, которые обрабатывают около 35 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий.

ЧП "Кряж" в 2009 году сократило чистую прибыль на 45,87%, или на 1,326 млн. грн., по сравнению с 2008 годом - до 1,565 млн. грн.