Винницкий завод фруктовых концентратов и вин прекратил полномочия Ревкомиссии

Акционеры Винницкого завода фруктовых концентратов и вин изменили состав Ревизионной комиссии. Об этом говорится в сообщении предприятия, переданном агентству УНИАН.

По решению общего собрания акционеров завода прекращены полномочия Ревизионной комиссии и избран ревизор.

Уволена глава РК Любовь ОПАНАСЮК (владеет 0,000034% акций завода) и члены комиссии Тамара БАРАНЕЦКАЯ (0,0712%) и Нина ЦВИГУН (0,0168%).

Вместо них назначен бессрочно, до принятия соответствующего решения об увольнении ревизора. Андрей ЗИНЮК (владеет 0,407% акций).

Кроме того, акционеры уволили члена правления завода Михаила ФУКСМАНА (3,702%) и назначили вместо него Александра ПОБЕРЕЖНОГО (владеет 24,268% акций).

Как сообщал УНИАН, Винницкий завод фруктовых концентратов и вин 2009 год завершил с убытками 198,2 тыс. грн. против 70,5 тыс. грн. прибыли в 2008 году. Чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) сократился на 5,56% или на 0,496 млн. грн. по сравнению с 2008 годом - до 8,418 млн. грн.

Справка УНИАН. Открытое акционерное общество "Винницкий завод фруктовых концентратов и вин" основано в 1999 году и занимается производством сока яблочного сброженого, плодово-ягодных фруктовых пюре, плодово-ягодных виноматериалов, предоставлением производственных услуг по переработке давальческого сырья. 59,657% акций ОАО владеет глава правления Валентина ПОБЕРЕЖНАЯ, 24,268% акций - Александр ПОБЕРЕЖНЫЙ.