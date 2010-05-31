Рост объемов производства в украинском АПК составил 4,9%

По итогам января-апреля текущего года в сельском хозяйстве рост объемов производства составил 4,9% против 5,3% за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономики Украины.

В частности, в сельскохозяйственных предприятиях рост производства составил 12,1% (12,6% в январе-марте 2010 г.).

Ввиду сезонного характера производства растениеводческой продукции, валовая продукция сельского хозяйства в январе-апреле текущего года формировалась в основном за счет производства продукции животноводства, говорится в комментарии Минэкономики.

По состоянию на 1 мая 2010 г. против 1 апреля 2010 г. ускорился рост поголовья свиней (до 15% против 14,1%), птицы (до 5,9% против 5,4%), овец и коз (до 5,5% против 5,3%).

В январе-апреле 2010 г. против января-апреля 2009 г. в сельскохозяйственных предприятиях выросло производство мяса (в живом весе) – на 15,5%, молока – на 1,9%, яиц – на 7,2%.

«На развитие ситуации в животноводческой отрасли в текущем году положительно влияет наличие значительной кормовой базы, сформированной за счет прошлогоднего высокого урожая зерновых культур (46 млн. тонн) и роста производства в сельскохозяйственных предприятиях. Данная тенденция положительно отображается на конкурентоспособности отечественного производства, поскольку крупнотоварные производители имеют большие возможности для собственного развития, удовлетворения потребностей внутреннего рынка и продвижения продукции на внешние рынки в сравнении с потенциалом хозяйств населения», - отмечается в сообщении.

По итогам января-апреля 2010 г. доля сельскохозяйственных предприятий в производстве основных видов продукции животноводства составляла: мяса – 50,3% (против 46,5% в январе-марте 2009 г.), молока – 22,8% (21,9%), яиц – 61,1% (59,5%).