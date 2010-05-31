Винницкий опытный завод получил 1,5 млн. грн. прибыли

ОАО «Винницкий опытный завод» 2009 год завершило с 1,491 млн. грн. прибыли против 0,374 млн. грн. убытков в 2008 году.

Об этом говорится в финансовом отчете завода, переданном агентству УНИАН.

Сообщается, что в 2009 году Винницкий опытный завод увеличил чистый доход от реализации продукции на 70,84%, или на 13,016 млн. грн., по сравнению с 2008 годом, – до 31,391 млн. грн.

Валовой доход увеличился на 60,94% или на 12,087 млн. грн. – до 31,922 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, Винницкий опытный завод 2008 год завершил с убытками 0,374 млн. грн. против 1,302 млн. грн. прибыли в 2007 году. Чистый доход от реализации продукции сократился на 31,87%, или на 8,596 млн. грн., по сравнению с 2007 годом, – до 18,375 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Винницкий опытный завод» основано в 1965 году, изготовляет оборудование для спиртных и ликеро-водочных заводов, а также занимается производством нестандартного технологического оборудования производств и фильтровентиляцонных установок. Около 80% своей продукции предприятие экспортирует в страны СНГ и Прибалтики.

99,9991% акций завода принадлежит председателю наблюдательного совета предприятия Михаилу ШИНКАРУКУ.