"Хмельниксельмаш" получил 1,66 млн. грн. убытка

"Хмельниксельмаш" завершил 2009 год с 1,656 млн. грн. убытков против 0,088 млн. грн. прибыли в 2008 году.

Об этом сказано в финансовом отчете предприятия, переданном агентству УНИАН.

В 2009 году чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) сократился на 56,4%, или на 5,680 млн. грн., по сравнению с 2008 годом - до 4,396 млн. грн.

Валовой доход сократился на 58,89%, или на 7,009 млн. грн., - до 4,893 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, "Хмельниксельмаш" в 2008 году сократил чистую прибыль на 87,3%, или на 0,606 млн. грн., по сравнению с 2007 годом - до 0,088 млн. грн. Чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) сократился на 22,67%, или на 2,954 млн. грн., по сравнению с 2007 годом - до 10,076 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Хмельниксельмаш" (г. Хмельник, Винницкая обл.) основано в 1968 году. Предприятие занимается производством (без ремонта) машин для растениеводства, инструментов, металлических деталей для столярных и плотнических изделий.

23,83% акций владеет глава правления Николай ЗЕЛИНСКИЙ.