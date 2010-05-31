Квоту на импорт тростникового сахара нужно увеличить

Министерство аграрной политики Украины предлагает увеличить квоту на ввоз тростникового сахара-сырца на 100 тыс. тонн. Об этом заявил министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК в интервью еженедельнику «Контракты».

«Я буду предлагать, чтобы парламент увеличил квоту на ввоз сахара-сырца на 100 тыс. тонн», - сказал он. При этом министр предлагает выдавать лицензии на ввоз сахара-сырца только тогда, когда дефицит «действительно начнет ощущаться». «Главное – удержать цены на сахар в августе-сентябре", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, согласно обязательствам Украины перед Всемирной торговой организацией (ВТО), на 2010 г. установлена квота на импорт в Украину 267,8 тыс. тонн тростникового сахара-сырца.