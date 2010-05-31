В Черниговской обл. завершается посев яровых зерновых

В Черниговской области завершается посев яровых зерновых – аграрии региона посеяли яровыми зерновыми культурами 413,3 из 414,1 тыс. га площадей, запланированных под весенний посев в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления агропромышленного развития облгосадминистрации.

Посев других яровых культур – технических и кормовых – также завершается. Всего яровыми культурами, по данным прогноза, в этом году засеяно 683,9 тыс. га, что на 35 тыс. га или 5,2% больше, чем в прошлом году.

Нынешнее увеличение площадей под яровыми, в подавляющем большинстве, есть компенсацией за частично потерянные из-за суровой зимы посевы озимых культур. В частности, озимый рапс погиб почти на половине площадей. А вот увеличение площадей под сахарной свеклой, кукурузой и подсолнухом обусловлено в этом году конъюнктурой рынка. Кстати, последними двумя культурами нынешней весной аграрии Черниговщины засеяли наибольшие площади за всю историю существования области.

Кроме того, начавшись почти на три недели позже, чем в прошлом году, весенне-полевая кампания по своему завершению значительно опережает по темпам прошлогоднюю.