МинАП планирует создать компанию «Зерно Украины» до конца года

Министерство аграрной политики Украины планирует, что акционерная компания "Зерно Украины" будет создана на базе государственной акционерной компании "Хлеб Украины" до конца этого года. Об этом заявил министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК в интервью еженедельнику «Контракты».

«Мы планируем уже до конца этого года создать акционерную компанию «Зерно Украины». Опыт показывает, что практически в каждой стране есть государственный трейдер зерна», - сказал министр.

Н.ПРИСЯЖНЮК сообщил, что государству в этой компании будет принадлежать контрольный пакет акций. При этом министр не исключает, что часть акций будет продана частным инвесторам. «Мы рассматриваем и такую возможностью. «Зерно Украины» будет достаточно мощной компанией, которая сможет размещать свои акции за рубежом, выходить на IPO», - заявил министр.

При этом он напомнил, что ранее ни одна подобная структура со 100%-ным государственным капиталом не развивалась успешно: через некоторое время она становилась банкротом.

При этом министр добавил, что Аграрный фонд будет работать отдельно и сохранит свою функцию по снятию с рынка излишков зерна во время уборочной кампании. Для этого в текущем году планируется выделить 3-4 млрд. грн.

Напомним, ранее правительство планировало создать компанию «Зерно Украины» на базе ГАК «Хлеб Украины» и Аграрного фонда.

Справка УНИАН. ГАК «Хлеб Украины» создана в 1996 г. В нее входят 119 дочерних предприятий, в том числе 83 – производственного назначения, среди которых, кроме элеваторов и складских емкостей для хранения зерна, 34 мельницы, шесть крупяных и 13 комбикормовых заводов. Общие мощности по хранению зерновых составляют около 5 млн. тонн и его переработке - менее 2 млн. тонн.

В состав ГАК входят Одесский и Николаевский портовые элеваторы.

Аграрный фонд создан в 2005 г.