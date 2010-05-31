Украина инициирует создание Причерноморской зерновой биржи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК в ходе брифинга в Симферополе.

«Мы выступили инициаторами создания причерноморской зерновой биржи», - сказал министр. «Нас поддерживает Франция, нас поддерживает Германия и все причерноморские страны. Мы в этом направлении будем двигаться», - отметил министр.

В интервью еженедельнику «Контракты» Н.ПРИСЯЖНЮК заявил, что учредителем этой биржи будут Россия, Украина, другие государства Причерноморского бассейна.

Он сообщил, что стать соучредителем в этом проекте выразила желание Чикагская товарная биржа.

«На Причерноморской зерновой бирже будет организована торговля и фьючерсами, и опционами, что позволит покупателям и продавцам хеджировать цены в европейском региона», - добавил он.